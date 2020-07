Tragedia nello snowboard, Alex Pullin muore durante una battuta di pesca subacquea (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il mondo dello snowboard è in lutto. Il due volte campione del mondo di snowboardcross, Alex Pullin, è morto a soli 32 anni nel corso di una battuta di pesca subacquea nei pressi di Gold Coast in Australia. Secondo la stampa locale l’atleta, conosciuto da tutti come Chumpy, sarebbe stato trovato privo di sensi sul fondo dell’oceano da un sub e sarebbe morto a causa di una sincope da apnea prolungata. L’uomo, oltre essere salito due volte sul tetto del mondo, è stato anche portabandiera dell’Australia ai Giochi Olimpici di Sochi 2014. La squadra olimpica australiana ha voluto ricordarlo attraverso alcune delle immagini più belle della sua vita sportiva: “Sei stato un atleta incredibile, amato compagno di squadra ... Leggi su sportface

