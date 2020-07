Smash Bros. scandalo molestie sessuali: l'ex pro ZeRo ammette di aver inviato messaggi con contenuti sessuali a minori (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembra davvero che lo scandalo molestie sessuali che ha colpito la community di Smash Bros. non sia di certo destinato a sgonfiarsi nel breve periodo e i nomi coinvolti continuano ad essere parecchi e anche piuttosto importanti nella scena eSport del franchise Nintendo.Dopo i casi Nairoby "Nairo" Quezada e Cinnamon "Cinnpie" Dunson, entrambi accusati di abusi sessuali su minori, ci sono ulteriori sviluppi riguardo le accuse a un'altra figura di spicco della scena, l'ex pro player, Gonzalo "ZeRo" Barrios. ZeRo è recentemente finito nel ciclone delle accuse e ha deciso di rispondere ufficialmente ammettendo di aver inviato messaggi con contenuti e riferimenti sessuali a dei minori e scusandosi per il suo comportamento. "Voglio sul serio fare ammenda e voglio semplicemente porre fine a questa discussione. Non sono una brava persona e non importa quanto sia stata terribile la mia ... Leggi su eurogamer

