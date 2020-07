Sirena di Copenaghen imbrattata: le offese razziste indignano i danesi (Di mercoledì 8 luglio 2020) La famosa statua della Sirenetta di Copenaghen, in Danimarca , è stata deturpata da graffiti che dicono “Pesce razzista”. La statua in bronzo di 107 anni , che rende omaggio alla fiaba del 1837 di Hans Christian Anderson, è seduta su una roccia nell’acqua di un molo. Ma qualcuno ha pensato bene di imbrattare Sirena di Copenaghen imbrattata: in corso le indagini La polizia del posto ha dichiarato di non aver ancora identificato gli autori. Tuttavia gli agenti hanno rassicurato che sono in corso le indagini sull’incidente della Sirena di Copenaghen imbrattata. Un portavoce ha dichiarato che hanno aperto un fascicolo per vandalismo e andranno a fondo alla questione. La statua – che è visitata da milioni di turisti ogni anno – è stata già vandalizzata in passato. Un paio di volte fu anche decapitata. Collegamento con il ... Leggi su kontrokultura

nadurnet : ma pure la sirena di Copenaghen è razzista? È tutto finito. - 1987_Lorenza : Cosa avrebbe fatto di male la sirena di Copenaghen? - LaMadreBadessa : RT @paolodune: Danimarca, vandalizzata la statua della Sirenetta a Copenaghen con la scritta “pesce razzista”. Ecco, la raffigurazione di u… - paolodune : Danimarca, vandalizzata la statua della Sirenetta a Copenaghen con la scritta “pesce razzista”. Ecco, la raffiguraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sirena Copenaghen La Sirenetta di Copenaghen: la travagliata storia di un simbolo nazionale Ultima Voce Copenaghen, vandalizzata la statua della Sirenetta: sull’opera la scritta “pesce razzista”

Per ora nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’azione. Ma la Sirenetta è razzista? Nel cartone animato Disney (1989) compare un pesciolino nero che ha le… Leggi ...

La statua della Sirenetta rovinata ancora: “pesce razzista”

La statua “La Sirenetta” che si trova a Copenaghen è un omaggio alla fiaba di Hans Christian Ardensen e rappresenta la protagonista di una delle sue storie più famose. Posta vicino al mare nel 1913, r ...

Per ora nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’azione. Ma la Sirenetta è razzista? Nel cartone animato Disney (1989) compare un pesciolino nero che ha le… Leggi ...La statua “La Sirenetta” che si trova a Copenaghen è un omaggio alla fiaba di Hans Christian Ardensen e rappresenta la protagonista di una delle sue storie più famose. Posta vicino al mare nel 1913, r ...