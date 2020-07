Scuola, Azzolina: “È in corso richiesta al Mef di 80mila docenti per il 2020-2021. Formazione del personale per rientro in sicurezza”” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “È in corso di perfezionamento la richiesta al Mef di oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020-21″. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante il seguito dell’audizione in Commissione Istruzione del Senato sulle iniziative connesse all’emergenza coronavirus e sull’avvio del prossimo anno scolastico. “Inoltre – ha aggiunto la ministra – con la definizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, nei prossimi giorni, contiamo entro l’inizio dell’attività didattica di avere in cattedra tutti i docenti necessari. Si tratta di uno strumento che inizia a porre rimedio in via strutturale a tematiche annose per il nostro sistema di istruzione, come la cronica mancanza di docenti soprattutto nelle aree del Nord” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

