Scatta l'allarme bomba ma è solo un nido di calabroni (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'allarme è Scattato ieri sera. Si è pensato subito a un pacco bomba ma in verità si trattava di ben altro. La serata a Borgo San Paolo a Torino è stata movimentata a causa di un allarme bomba seguito al rinvenimento di un pacco sospetto davanti all'ingresso della sede di Aliud Torino, organizzazione giovanile vicina a Fratelli d'Italia, composta dagli aderenti al Fuan - Azione Universitaria e ad Azione Studentesca. Il pacco è stato posizionato nella prima serata del 7 luglio, proprio in seguito al lancio della conferenza di Aliud, prevista per il 18 luglio, in ricordo di Sergio Ramelli, studente del Fronte della Gioventù assassinato da un commando di Avanguardia Operaia. Le immagini ... Leggi su iltempo

Brownfox_51 : RT @noitre32: Liberation: “I migranti arrivano già con il virus”. Ora scatta l’allarme in tutta Europa. E l’Italia spalanca i porti: https:… - adrianamusella : Liberation: “I migranti arrivano già con il virus”. Ora scatta l’allarme in tutta Europa. E l’Italia spalanca i por… - moral_cervantes : RT @noitre32: Liberation: “I migranti arrivano già con il virus”. Ora scatta l’allarme in tutta Europa. E l’Italia spalanca i porti: https:… - Cristin00236307 : RT @noitre32: Liberation: “I migranti arrivano già con il virus”. Ora scatta l’allarme in tutta Europa. E l’Italia spalanca i porti: https:… - Isabella26V : RT @ultimenotizie: Un albanese di 34 anni è ricoverato all’ospedale Santo Stefano dopo essere risultato positivo al #coronavirus: residente… -