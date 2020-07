Sarri: “La rimonta? Noi spariti dal campo per un quarto d’ora” – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni «La rimonta è una conseguenza del nostro blackout, nessuna squadra ci può fare 3 gol il 4 minuti. È successo qualcosa che ci ha spazzato via dal campo, la motivazione principale sia proprio questa. Siamo spariti dal campo per un quarto d’ora e per loro è stato facile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

