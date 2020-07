Rosy Abate prequel in arrivo ma senza la Michelini (Di mercoledì 8 luglio 2020) È in arrivo il prequel di Rosy Abate. Dopo la seconda stagione della serie, Giulia Michelini ha deciso di interrompere la propria collaborazione con lo spin-off di Squadra antimafia Palermo. Rosy Abate prequel in arrivo,non c’è la terza stagione Dunque una terza stagione di Rosy Abate non ci sarà. La Michelini aveva già anticipato che il personaggio era diventato per lei troppo ingombrante. In passato l’attrice aveva parlato addirittura di rigetto in alcuni momenti nei confronti del personaggio. Ma nello stesso tempo credeva anche che, con la seconda stagione, Rosy Abate era stata oramai raccontata in tutte le proprie sfaccettature. Infatti alla conclusione della seconda stagione si era anche riavvicinata al figlio scoprendo gli affetti familiari. Naturalmente non si poteva pensare ad una terza stagione senza la protagonista storica. E così ... Leggi su maridacaterini

blogdicultura : Rosy Abate: un grande successo - - Indira813 : Vista la piega che sta prendendo il discorso di Thomas mi aspetto che arrivi Rosy Abate a sistemare sto moccioso/vi… - michiamanostar : RT @patrikcascino98: Bravissimo Tommaso Paradiso che ha deciso di lasciare la band per recitate con Rosy Abate. #TommasoParadiso #rosyabat… - michiamanostar : RT @sandrinaadmni: Uno dei personaggi più belli mai raccontati. Rosalia Abate mancherai tanto, tu e il tuo accento siciliano, le tue frasi… - dreamhope13 : Volevo vedermi la serie di Rosy Abate perché mi intriga ma non mi ricordo bene la sua storia, quindi credo che farò… -