Roma Parma LIVE 2-1: fuorigioco di Gervinho, rete annullata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Parma si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Parma 2-1 MOVIOLA 78′ Giallo Roma – Ammonito Mkhitaryan che ferma irregolarmente Kulusevski 77′ Gol Gervinho – L’ex giallorosso si presenta a tu per tu con Pau Lopez e buca la rete ma il gol viene annullato per fuorigioco 74′ Decisione Fabbri – L’arbitro non assegna il penalty, ma la decisione farà molto discutere 73′ VAR – Fabbri ... Leggi su calcionews24

