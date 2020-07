Redmi Note 9, smartphone di fascia media con grande autonomia, su Amazon con sconto del 21% (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redmi Note 9 è un interessante smartphone di fascia media, dotato di un grande schermo e una batteria davvero generosa, in grado di garantire un’ottima autonomia. Oggi è ancora più appetibile grazie allo sconto del 21% con cui è proposto su Amazon, che consente di portare il prezzo sotto i 200 euro, precisamente da 229,90 euro a 181,90 euro, con un risparmio di 48 euro. Il Redmi Note 9 ha un design gradevole e curato, a prescindere dalla fascia di prezzo di appartenenza, seppure ovviamente lo smartphone non vanti linee particolarmente innovative. Il frontale comunque offre tantissimo spazio di visualizzazione, non solo grazie a cornici particolarmente sottili e all’ampia diagonale del display, ma anche per la scelta di integrare la selfie camera frontale da 13 Mpixel in un foro posizionato nella aprte sinistra in ... Leggi su ilfattoquotidiano

ishayadav2899 : RT @TechnicalTmax: Doston ??, Poco M2 Pro Vs Redmi Note 9 Pro ??????JUDWAA BHAI? Poco M2 Pro kaisa phone hai? Poco M2 Pro Launched. Watch: htt… - Noovyis : (Redmi Note 9, smartphone di fascia media con grande autonomia, su Amazon con sconto del 21%) -… - MyItaliaShop : Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB Dual Sim – Blu Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB Dual Sim – Blu. Fotocamera da 64… - Nehathegreat1 : RT @TechnicalTmax: Doston ??, Poco M2 Pro Vs Redmi Note 9 Pro ??????JUDWAA BHAI? Poco M2 Pro kaisa phone hai? Poco M2 Pro Launched. Watch: htt… - MiuiBlog : Codice Sconto - #Redmi Note 9 Pro Global 6/128Gb a 195€ #Xiaomi #Offerta #Offerte #RedmiNote9 #RedmiNote9Pro… -