Pregliasco: “Serve Vaccino Influenzale Obbligatorio, Altrimenti Altro Isolamento in Inverno” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le parole del noto virologo: Nuove importanti dichiarazioni arrivano ora dal noto virologo Fabrizio Ernesto Pregliasco, il quale è stato intervistato sul quotidiano “Avvenire” riguardo le misure cautelari da prendere in vista di una possibile nuova ondata del Covid nei prossimi mesi. “Non so se sarà possibile imporlo, ma sarebbe sensato rendere Obbligatorio il Vaccino dell’influenza per la prossima stagione invernale Altrimenti rischiamo di dover isolare tutti quelli che hanno sintomi sospetti”: dice lo studioso presso l’Università degli studi di Milano. Riguardo ad una nuova diffusione della pandemia è sicuro: “Ci saranno migliaia di influenzati” e in seguito aggiunge “in assenza di una vaccinazione di massa, dovremmo isolarli tutti“. Pregliasco è ... Leggi su youreduaction

