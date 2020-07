Ponte Morandi, continua la battaglia sulla concessione (Di mercoledì 8 luglio 2020) continua a tenere banco la questione concessione per quanto riguarda il Ponte Morandi. Il Governo spinge per la revoca ma nulla è ancora deciso continua a tenere banco la questione concessione per quanto riguarda Autostrade e la gestione della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. Nel giorno in cui la Consulta si è pronunciata in modo positivo sulla costituzionalità della revoca per decreto, la Ministra De Micheli ha confermato che la gestione resterà in mano ai Benetton almeno fino a quando l’Esecutivo non avrà deciso le mosse future. “Il Ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei Benetton. Non possiamo permetterlo. Rinviare non significa risolvere i problemi! Il conto, salato, alla fine si paga sempre. I cittadini ci hanno eletto per cambiare e decidere e non per avere “l’anime triste di coloro che visser ... Leggi su zon

GiovanniToti : Il #Governo Pd-M5S riconsegna il ponte di #Genova proprio ad Aspi. E poi eravamo noi gli amici di Autostrade... Do… - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - fattoquotidiano : Autostrade, Anac: “Resistenza agli obblighi di trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi non ha fornito una pie… - giacomomonnanni : Ponte #Morandi valzer di parole, nessuna decisione |Rep - Bobbio65M : RT @GagliardoneS: Ponte Morandi, Di Maio: 'via la concessione ai Benetton' E invece: 'il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton'… -