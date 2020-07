Parma, focolaio di COVID-19 in un'azienda: 33 casi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovo focolaio di COVID-19 in Italia. Stavolta siamo in provincia di Parma, dove 33 dipendenti di un'azienda di produzione di ovoprodotti a Sanguigna di Colorno sono risultati positivi al nuovo coronavirus.A confermare il piccolo focolaio esploso alla Parmovo è l'azienda territoriale sanitaria Val Padana, che ha precisato come tutti i lavoratori risultati positivi al COVID-19 sono residenti nell'area di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova). Oltre ai 33 positivi, in isolamento domiciliare sono finiti anche altri 12 dipendenti della ditta, questi ultimi in via precauzionale.L'ATS della Val Padana ha spiegato:In merito all’aumento dei casi positivi registrati nella giornata di lunedì 6 luglio u.s., ATS della Val Padana intende ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Coronavirus Parma, focolaio nell'azienda Parmovo: decine di lavoratori contagiati - Bob6Rock : RT @Bob6Rock: #coronavirus : nuovo focolaio in azienda in provincia di #Parma - RenatoSouvarine : RT @laGigogin: Parma Focolaio in azienda, decine di positivi: molti residenti in Lombardia - wam_the : Covid, focolaio in una impresa di Parma: mappa italiana dei contagi nati in azienda - EmilianoDelucca : @Keynesblog E pensi.. Il focolaio di Parma è dovuto ad un'azienda lombarda che opera sul territorio parmigiano.. Se… -