Omicidio Cerciello Rega, Elder intercettato in carcere: “Mi stava strangolando, per questo l’ho pugnalato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – “Vediamo due poliziotti che si avvicinano di nascosto da dietro e il tizio grosso mi placca, quello piu’ piccolo raggiunge il mio amico”. Queste le parole di Finnegan Elder Lee in un dialogo intercettato il 2 agosto scorso nel carcere romano di Regina Coeli, mentre parla con uno dei suoi difensori e il padre, a pochi giorni dall’arresto. Leggi su dire

