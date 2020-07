Nasce a Napoli la prima “Università per la Magistratura” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il concorso in Magistratura, da sempre bestia nera per chi coltiva il sogno di diventare magistrato. Nasce a Napoli la prima Università per la Magistratura. Domani la presentazione alle ore 15, in diretta streaming con il procuratore nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho e il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. Sarà una vera e propria “Scuola” di preparazione al concorso in magistratura il nuovo biennio di alta specializzazione previsto dal corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, già sede da oltre vent’anni del primo corso di studi giuridici a numero programmato nel Mezzogiorno (aperto soltanto a 150 allievi). “È la prima volta che in Italia si crea uno ... Leggi su anteprima24

Sarà una vera e propria "Scuola" di preparazione al concorso in magistratura il nuovo biennio di alta specializzazione previsto dal corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università Suor ...

