Napoli, librai non pagati dal Comune: organizzata protesta in piazza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Dopo dieci mesi nessun pagamento, siamo sull’orlo del fallimento. Intervenga subito il sindaco”. E’ l’appello lanciato dall’ALI, l’associazione librai italiani aderenti a Confcommercio, che venerdì prossimo 10 luglio, alle ore 10.30, effettueranno un presidio davanti a Palazzo San Giacomo per chiedere un incontro urgente con il sindaco de Magistris. “Sono ormai trascorsi 10 mesi ed i librai Napoletani attendono il pagamento delle loro spettanze, Noi non chiediamo aiuti o finanziamenti a fondo perduto ma semplicemente il pagamento dei nostri crediti”, si sottolinea in una lettera inviata al sindaco, al vicesindaco Enrico Panini e all’assessore alla Pubblica Istruzione Annamaria Palmieri. “Il credito vantato dai librai per la fornitura dei libri per la scuola elementare ... Leggi su anteprima24

