Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano il Ferraris (Di mercoledì 8 luglio 2020) Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano al Ferraris Il Napoli parte forte, spaventando Perin già... L'articolo Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano il Ferraris proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Stavolta decide #Lozano, Goldaniga non basta. Vincono gli azzurri 2-1 #GenoaNapoli - Futball_Pundit : Full-time Genoa 1-2 Napoli ? Dries Mertens ? Goldaniga ? Hirving Lozano Fiorentina 0-0 Cagliari #SerieA… -