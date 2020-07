Meteo, l’estate fa sul serio: in arrivo giornate bollenti. Cosa ci aspetta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo la temporanea irruzione di venti più freschi che hanno fatto calare le temperature fino a valori sotto la media del periodo, ora l’anticiclone a matrice sub-tropicale torna a gonfiarsi e a inglobare tutta l’Italia. Il team de iLMeteo.it comunica che nei prossimi giorni il sole sarà prevalente su tutte le regioni, il cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature in continua crescita. I valori massimi giovedì e venerdì potranno toccare punte di 36-37°C in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), sul Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia (Foggia e Taranto), su molte zone interne della Sardegna e della Sicilia. Milano, Torino, Roma e Napoli invece viaggeranno a 32-33°C con clima anche afoso. L’anticiclone comincerà a perdere di potenza nel corso di venerdì ... Leggi su caffeinamagazine

