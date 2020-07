Mes, i sovranisti tornano sui cavalli di battaglia: Spagna e Giappone. Ma la realtà lì è ben diversa (Di mercoledì 8 luglio 2020) di Maurizio Donini Il dibattito sul Mes, prendere o lasciare, ha assunto toni quasi comici. Consideriamo che siamo in presenza di una massa di aiuti messa in campo dall’Europa pari a 1.100 miliardi (Bce 750, Sure 100, Bei 250). In confronto a questo, e con Next Generation Eu che in qualche modo arriverà, accanirsi sui pochi miliardi del Mes come se fosse l’ultima spiaggia appare irreale. Ma arriviamo a una sceneggiata kafkiana se si considera che l’Italia concorre al Fondo Mes per il 17%, e potrebbe quindi essere chiamata a dare fino a 125 miliardi teorici ma non vorrebbe approfittare dei 37 miliardi no terms a costo zero che sono immediatamente disponibili. Il terreno è diventato materia di scontro cristallizzando da una parte i sovranisti, sciovinisti, nazionalisti, che lo rifuggono per principio contrastando l’ala europeista e pragmatica che ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfoglio_it : Nel Foglio in edicola domande e risposte per capire cosa è il Mes e a cosa serve (sovranisti: leggete pure voi) - ricpuglisi : Lo spazio e il timore reverenziale che i sovranisti ottengono sui mass media italiani sono una cosa tra il patetico… - renatobrunetta : Cari Salvini, Meloni e Di Maio, sul #Mes smettiamola di giocare con il fuoco! I sovranisti del centrodestra, con… - ilfattoblog : Mes, i sovranisti tornano sui cavalli di battaglia: Spagna e Giappone. Ma la realtà lì è ben diversa - Noovyis : (Mes, i sovranisti tornano sui cavalli di battaglia: Spagna e Giappone. Ma la realtà lì è ben diversa) -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes sovranisti Mes, i sovranisti tornano sui cavalli di battaglia: Spagna e Giappone. Ma la realtà lì è ben diversa Il Fatto Quotidiano Per chi avesse ancora dubbi sul Mes

Da quel momento, la nuova linea di credito “sanitaria” all’interno del MES è pienamente attiva e operativa, anche se sovranisti e disfattisti continuano ad affannarsi per dire l’esatto contrario. Ciò ...

Renzi: “M5s voterà Mes. Se pensano di prendere quei soldi con la patrimoniale, dovranno passare sul mio cadavere”. E loda Berlusconi

“In questo momento chi è il buono, chi è il brutto, chi è il cattivo? Non penso che Salvini sia il cattivo, però abbiamo fatto bene a mandarlo a casa e a impedirgli di prendere i pieni poteri un anno ...

Da quel momento, la nuova linea di credito “sanitaria” all’interno del MES è pienamente attiva e operativa, anche se sovranisti e disfattisti continuano ad affannarsi per dire l’esatto contrario. Ciò ...“In questo momento chi è il buono, chi è il brutto, chi è il cattivo? Non penso che Salvini sia il cattivo, però abbiamo fatto bene a mandarlo a casa e a impedirgli di prendere i pieni poteri un anno ...