Lutto in casa MSI: è morto a 56 anni Charles Chiang, CEO dell’azienda (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una notizia che scuote il mondo della tecnologia mondiale: è morto il CEO di MSI Charles Chiang, aveva 56 anni. Una morte improvvisa e che scuote il mondo dell’imprenditoria e della tecnologia mondiale: è morto Charles Chiang, CEO e general manager di MSI, azienda leader al mondo nella produzione di hardware e periferiche per PC. La notizia arriva da Taiwan: il 56enne, che da tempo soffriva di una malattia, sembrerebbe essere deceduto a causa del crollo di uno degli edifici dell’azienda, travolto dalle macerie. A nulla sarebbero valsi i tentativi di recupero da parte dei soccorritori, ma sulla vicenda non sono filtrati ulteriori dettagli. Chiang, dopo un lungo e proficuo lavoro all’interno di MSI, lascia dunque una delle società più influenti nel mondo tech. POTRESTI LEGGERE ANCHE ... Leggi su bloglive

