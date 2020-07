Loredana Lecciso e Naike Rivelli: in passato c’è stato un flirt? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vecchi gossip tornano a galla e come sempre interessano gli appassionati nonostante non siano più così attuali. Vittima involontaria della cronaca rosa del momento Loredana Lecciso che seppur felice insieme ad Albano nella sua Cellino San Marco è stato argomento di conversazione a Detto Fatto nella rubrica di chiacchiere di Jonathan Kashanian. L’esperto di gossip ha citato la compagna di Albano rievocando un vecchio rumors che insinuava un’attenzione particolare di Naike Rivelli nei confronti della Lecciso ai tempi in cui era separata dal cantante. Loredana in effetti ha sempre abitato, per il bene anche dei figli, nella tenuta dei Carrisi e questo anche nel periodo in cui Naike aveva una storia con il figlio di ... Leggi su quotidianpost

