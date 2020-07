Juve, per Buffon una teca dedicata al museo bianconero (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il record delle presenze in Serie A e il sorpasso su Paolo Maldini, la Juventus è pronta a festeggiare il capitano bianconero che, arrivato dal Parma, ha scritto pagine di storia della Vecchia Signora. Durante il derby contro il Torino, Gianluigi Buffon ha raggiunto le 648 presenze, staccando un mostro sacro come l’ex capitano del Milan e, durante la gara, i compagni lo hanno celebrato indossando la divisa da gioco con la patch 648UFFON. Buffon stesso invece è sceso in campo con la Third Jersey #648UFFON Edition andata a ruba – come si legge nella nota del club – nello store online. Anche per questo la Juve ha deciso di allestire una teca ad hoc per il capitano allo Juventus Museum per “ammirare la divisa ... Leggi su alfredopedulla

