Inter Conte, la grana: ai nerazzurri manca l'esperienza, ma soprattutto i cambi effettuati non girano come dovrebbero Antonio Conte dovrà fare i conti con diverse situazioni scomode, come ad esempio l'esperienza. Non solo, nemmeno i cambi girano come dovrebbero. I nerazzurri – si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sono stati rimontati otto volte e hanno perso 18 punti da situazioni di vantaggio: servono giocatori per chiudere le partite e la panchina, almeno per il momento, non sembra essere all'altezza.

