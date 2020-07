Insulti omofobi in sala operatoria a un paziente sotto anestesia: primario sotto accusa (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’accusa arriva dai colleghi presenti in sala operatoria nell’ospedale di Cittiglio (Varese). lo avrebbero sentito pronunciare Insulti omofobi verso un paziente sotto anestesia per un intervento. È la vicenda segnalata in un esposto che, a quanto si apprende, avrebbe portato alla sospensione di un primario dell’Asst Sette Laghi. A confermare all’Adnkronos Salute l’esposto è Cittadinanzattiva di Varese. Insulti omofobi, il racconto dei colleghi L’episodio risalirebbe a fine marzo. «Non è giusto che in questo periodo di emergenza io debba perdere tempo per operare questi froci». Sarebbe questa una delle frasi pronunciate ad alta voce dall’uomo, secondo quanto si legge nell’esposto. Durante l’intervento, secondo quanto ricostruito nella segnalazione – e come viene riportato anche in un servizio del ... Leggi su secoloditalia

