Il virus della fame più letale della pandemia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le “8 big” dell’alimentare versano 18 miliardi di dollari ai propri azionisti mentre la fame generata dal virus potrebbe uccidere 12 mila persone al giorno. Un nuovo rapporto di Oxfam fotografa l’aumento esponenziale di persone che saranno colpite da fame estrema per l’impatto della pandemia: sono 121 milioni in più rispetto al 2019, un aumento dell’82% Leggi su lastampa

