Il focolaio nella Comunità Shalom in provincia di Brescia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un nuovo focolaio di Coronavirus si è sviluppato nella Comunità Shalom a Palazzolo sull’Oglio in provincia di Brescia. I medici della ATS hanno trovato 15 positivi asintomatici, quattro ragazzi e undici ragazze su 210 ospiti della comunità che si occupa dal 1986 della riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti con patologie associate. L’ATS tornerà a testare chi vive nella comunità il 18 luglio, ovvero 15 giorni dopo il primo tampone. Il focolaio nella Comunità Shalom in provincia di Brescia La Shalom fa sapere su Facebook di aver messo in quarantena i 15 positivi asintomatici e ha spiegato che i bambini che vivono come ospiti sono tutti negativi: “In questi giorni abbiamo avuto in Comunità i Medici della ATS di Brescia che hanno fatto il Tampone a Tutti… (come già fecero a fine Aprile). ... Leggi su nextquotidiano

