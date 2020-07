Genoa, Nicola: «Prestazione importante. Classifica? Conta alla fine» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Napoli. Prestazione – «Sono soddisfatto della Prestazione dei ragazzi, stasera si è rivisto il Genoa aggressivo che vuole fare un certo tipo di gioco. Oggi la consapevolezza è che abbiamo iniziato ad avere è quello di un Genoa positivo, soprattutto nel secondo tempo. Abbiamo fatto una buona Prestazione». Classifica – «Eravamo ultimi e essere un punto avanti o due indietro Conta relativamente. Conta arrivare all’ultimo ed essere ... Leggi su calcionews24

