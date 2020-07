Esclusiva: Zaniolo-Juve, perché ora si può. Strategia Roma e tempistica (Di giovedì 9 luglio 2020) Nicolò Zaniolo sta bene a Roma. La Roma mai dovrebbe vendere Zaniolo. Questi sono i due passaggi fondamentali, da tenere a memoria. Però, ci possono essere le eccezioni legate al momento societario, ai problemi di bilancio, a situazioni non particolarmente semplici. Quindi, anche Zaniolo, come tutti, appartiene alla lista dei “cedibili” (a patto che arrivi una proposta davvero degna). Facciamo 60 milioni ma, con l’aria che tira, anche 50 milioni più bonus potrebbe essere una soluzione giusta. L’estate scorsa la Roma disse no al Tottenham: non aveva proprio voglia di cedere Nicolò. Particolare essenziale: neanche il ragazzo del ’99 avrebbe voglia di lasciare la sua attuale città; nella Capitale sta bene e, dopo ... Leggi su alfredopedulla

