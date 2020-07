Epstein, il tesoro proibito di madame Maxwell fa tremare gli amici vip (Di mercoledì 8 luglio 2020) Erica Orsini Il "Daily Mail": la donna ha video e audio compromettenti. E li userà per uscire di galera Ghislaine Maxwell possiede i video e i nastri degli incontri sessuali avvenuti nelle dimore di Epstein. A rivelarlo al tabloid inglese Daily Mail, è un amico dell'ex fidanzata del miliardario pedofilo, arrestata sabato mattina dall'FBI nel suo ultimo nascondiglio americano. La donna, che è ritenuta la procacciatrice delle decine di minorenni di cui Epstein e i suoi amici influenti hanno abusato per anni, si trova ora nel carcere federale di Brooklyn, in attesa di apparire in un'udienza in video venerdì. I suoi legali - tra i quali figura l'ex procuratore che riuscì ad arrestare il re della droga El Chapo - hanno già garantito la massima collaborazione da parte della propria assistita con le autorità. Ed è proprio per ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Epstein tesoro Epstein, il tesoro proibito di madame Maxwell fa tremare gli amici vip il Giornale Scatto-shock a Buckingam Palace. Il principe Andrea nel mirino

Ghislaine Maxwell (a destra in seconda fila) con il suo difunto fidanzato Jeffrey Epstein e la coppia Donadl Trump e Melania Knauss, all'epoca anch'essi fidanzati (Elle) NEW YORK. – Scandalo a Bucking ...

Ghislaine Maxwell, spunta una foto con Kevin Spacey sul trono della Regina Elisabetta. E ora tremano Bill Clinton e il principe Andrea

Lo scatto risale al 2002 e coglie un momento di un tour privato: i due erano a Palazzo Reale su invito del Principe Andrea, il figlio della Regina (implicato nello scandalo Epstein nonostante le ripet ...

Ghislaine Maxwell (a destra in seconda fila) con il suo difunto fidanzato Jeffrey Epstein e la coppia Donadl Trump e Melania Knauss, all'epoca anch'essi fidanzati (Elle) NEW YORK. – Scandalo a Bucking ...Lo scatto risale al 2002 e coglie un momento di un tour privato: i due erano a Palazzo Reale su invito del Principe Andrea, il figlio della Regina (implicato nello scandalo Epstein nonostante le ripet ...