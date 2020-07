Costanza Caracciolo svela cosa ne pensa di Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez. E a chi le dice che la sua popolarità dipende da Bobo Vieri risponde così! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Divenuta nota grazie al suo ruolo di Velina bionda di Striscia La Notizia, accanto a Federica Nargi, Costanza Caracciolo ha poi saputo ritagliarsi la sua popolarità nel mondo televisivo attraverso la partecipazione a diversi programmi, come il reality itinerante di Rai 2, Pechino Express, lo spin-off di Made in Sud, il talk show sportivo di Italia 1, Tiki Taka e quant’altro. Negli ultimi anni, il suo nome è stato accostato in particolar modo a Bobo Vieri. Una relazione nata in maniera silenziosa, la loro, senza troppi proclami, che nel 2018 ha reso l’ex Velina e il calciatore genitori della piccola Stella, raggiunta lo scorso marzo dalla loro secondogenita, Isabel. Nel 2019 Christian e Costanza sono convolati a nozze per coronare la loro unione e formano ora a tutti gli effetti una splendida famiglia. Nelle ultime ore la Caracciolo, sempre molto riservata sulla ... Leggi su isaechia

chiara : @benjistyler Io sognavo loro due insieme per sempre, si sa Costanza Caracciolo è un ripiego, Eli e Bobo per sempre - zazoomblog : Costanza Caracciolo costume con vista sul decolleté affaccio invitante per lady Vieri: «Fai sempre centro» -… -

Ultime Notizie dalla rete : Costanza Caracciolo Affaccio invitante per lady Vieri, costume con vista sul decolleté: 'remise en forme' incredibile! UrbanPost Christian Vieri ha occhi solo per lei: la foto su Instagram con Stella

Christian Vieri ha occhi solo per lei: l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto con Stella, la sua prima figlia, mostrando un lato di sé da papà premuroso e tenerissimo. Come un genitore qu ...

Christian Vieri e la sua vita da bomber: in piscina con la sua principessa

Padre di famiglia modello, è dolcissimo con le figlie Stella e Isabel e con sua moglie Costanza Caracciolo. In piscina gioca con la sua primogenita: lei si gode il relax da principessa sul materassino ...

Christian Vieri ha occhi solo per lei: l’ex calciatore ha pubblicato su Instagram una foto con Stella, la sua prima figlia, mostrando un lato di sé da papà premuroso e tenerissimo. Come un genitore qu ...Padre di famiglia modello, è dolcissimo con le figlie Stella e Isabel e con sua moglie Costanza Caracciolo. In piscina gioca con la sua primogenita: lei si gode il relax da principessa sul materassino ...