Coronavirus, si teme un nuovo focolaio in Veneto: positivo un imprenditore (Di mercoledì 8 luglio 2020) imprenditore positivo al Coronavirus in Veneto, si teme un nuovo focolaio. VERONA – imprenditore positivo al Coronavirus in Veneto. Dopo il caso del manager della Laserjet, un nuovo dirigente di un’azienda molto nota nel Veneziano ha contratto il Covid-19. Secondo quanto precisato dal Corriere della Sera, non si hanno notizie di contagi legati a questo focolaio anche se una cinquantina di persone sono state sottoposte al tampone. A preoccupare, si legge sul quotidiano nazionale, è una cena che si è svolta pochi giorni prima della sua partenza per l’Africa. Le autorità sanitarie hanno iniziato l’indagine epidemiologica ... Leggi su newsmondo

