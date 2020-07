Coronavirus, l’Oms conferma: “Trasmissione per via aerea? Ci sono prove” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci sono prove che il Coronavirus si trasmetta anche per via aerea. A confermarlo, dopo la lettera firmata da oltre 200 scienziati di qualche giorno fa, è l’Oms Qualche giorno fa, una lettera firmata da ben 239 scienziati affermava come il Coronavirus si trasmettesse anche per via aerea, e invitava l’Oms a dare più peso … L'articolo Coronavirus, l’Oms conferma: “Trasmissione per via aerea? Ci sono prove” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, media: Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms #Oms - fanpage : L’Oms ammette: “È possibile che il virus si diffonda anche nell’aria” - SkyTG24 : Il #coronavirus può trasmettersi per via aerea? Secondo l’Oms, questa possibilità, sollevata in una lettera firmata… - laquilablog : Effetto coronavirus: Usa fuori dall’Oms, Trump informa il Congresso e l’Onu #coronavirus #oms #trump #usa - merrico40 : RT @ImolaOggi: Coronavirus, 'Trump notifica l'uscita degli Usa dall'Oms' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’Oms Coronavirus, l'Oms: «Abbiamo un farmaco che può salvare vite» La Legge per Tutti