Coronavirus, la fine del lockdown e il rischio di ricomparsa dell’epidemia: “Il deconfinamento graduale è lo scenario migliore” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ora che la fase più dura dell’emergenza Coronavirus in Italia è ampiamente alle spalle, si discute molto della possibilità di una seconda ondata in autunno. In assenza di un vaccino o di farmaci efficaci, gli interventi non farmaceutici rappresentano ancora i principali strumenti per combattere la pandemia. In uno studio pubblicato su Nature, Leonardo López e Xavier Rodó del Barcelona Institute for Global Health hanno analizzato differenti scenari post-lockdown utilizzando un modello SEIR (suscettibile-esposto-infetto-guarito) stocastico. “I nostri risultati suggeriscono che il lockdown dovrebbe restare in vigore per almeno 60 giorni per prevenire la crescita dell’epidemia, così come una seconda ondata potenzialmente più grande di casi di SARS-CoV-2 entro pochi ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fine Coronavirus, dopo l’emergenza quasi il 60% delle famiglie italiane non riesce ad arrivare alla fine del mese Il Sole 24 ORE Coronavirus, da oggi l’ospedale di Bergamo è covid-free

Dopo 137 giorni di emergenza un lungo applauso ha sancito la fine dell’emergenza al centro sanitario Papa Giovanni XXIII: da oggi nessun malato in terapia intensiva Un lungo applauso “liberatorio” in ...

Assistenza completa fa bene a pazienti e Ssn, il caso emofilia

Milano, 8 lug. (Adnkronos Salute) - L'analisi farmacocinetica a domicilio e ora anche la consegna direttamente a casa dei medicinali salvavita, servizio nato sull'onda della pandemia di Covid-19 per l ...

