Coronavirus in Toscana: 2 donne morte Firenze, oggi 8 luglio. E 7 contagi. Il pericolo resta (Di mercoledì 8 luglio 2020) anche oggi, 87 luglio, nella regione sono stati registrati altri due morti per Covid 19. E i nuovi contagi sono risultati sette. Che portano a 10.313 i casi di positività da inizio pandemia. I nuovi casi sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.854 Leggi su firenzepost

