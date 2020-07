Calciomercato Atalanta – Vicino un altro addio (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’attaccante esterno ivoriano di proprietà dell’Atalanta, classe 2002, Amad Traoré è Vicino all’addio con il club nerazzuro per trasferirsi a Parma. Amad Traoré non è riuscito a trovare tanto spazio in nerazzurro nonostante la stima e l’apprezzamento di mister Gasperini.In Serie A, nonostante poche presenze, è riuscito a lasciare il segno con un gol al suo esordio lo scorso 27 ottobre contro l’Udinese e a stabilire primato per essere diventato il primo ragazzo del 2002 a segnare nel nostro campionato. Amad Traoré vuole maggiore spazio per giocare con più continuità e poter così mostrare tutte le sue qualità ma in casa nerazzura è difficilissimo mentre avrebbe più opportunità a Parma. Dopo i primi contatti tra i due club avvenuti dei giorni scorsi, nelle ultime ... Leggi su giornal

DiMarzio : Amad #Traorè dell'Atalanta si avvicina al #Parma: c'è l'ok del giocatore al trasferimento - DiMarzio : #Atalanta, per il futuro si pensa a #Perin - SkySport : Calciomercato, Traoré dice sì al Parma: accordo a un passo con l'Atalanta - sportli26181512 : Muriel-Zapata, i rimpianti della Samp e la leggenda di Giampaolo che non voleva Duvan…: Curioso notare come i due v… - calciomercato_m : SKY - Parma, accordo vicino per Traoré dell'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Serie A, oggi 6 partite. Roma, Napoli, Atalanta: probabili formazioni e dove vederle in tv Calciomercato.com Champions League, tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi

TORINO - La nuova Champions League è pronta per essere scoperta. Otto squadre si sfideranno ad agosto in una serie di partite secche, con finale prevista per il 23 agosto. È il nuovo format stabilito ...

Sorteggio Champions League, tutto quello che c'è da sapere

Le squadre partecipanti Le squadre già certe di partecipare alle Final Eight della Champions League 2019/2020 sono l’Atalanta, il Lipsia, il Psg e l’Atletico Madrid. A queste si aggiungeranno le ...

TORINO - La nuova Champions League è pronta per essere scoperta. Otto squadre si sfideranno ad agosto in una serie di partite secche, con finale prevista per il 23 agosto. È il nuovo format stabilito ...Le squadre partecipanti Le squadre già certe di partecipare alle Final Eight della Champions League 2019/2020 sono l’Atalanta, il Lipsia, il Psg e l’Atletico Madrid. A queste si aggiungeranno le ...