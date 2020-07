Bologna-Sassuolo, espulso Sinisa Mihajlovic (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic è stato espulso all’82° di Bologna-Sassuolo, match della 31° giornata di Serie A1 2019/2020. Il tecnico ha detto qualche parola di troppo ed il quarto uomo ha riportato al direttore di gara Francesco Fourneau. Andandosene via l’allenatore degli emiliani ha avuto qualcosa da ridire, ma poi ha lasciato il campo. Non sarà in panchina nella trasferta di Parma. Leggi su sportface

