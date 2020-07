Bake Off 2020 dal 4 settembre. Giuria a quattro con l’arrivo di Csaba dalla Zorza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Bake Off Italia 2020 - Cast completo Buone notizie per i fan di Bake Off Italia, il talent dolciario italiano che dal 2013 allieta il pubblico di Real Time: l’ottava edizione, le cui riprese sono iniziate il mese scorso, sarà in onda a partire dal 4 settembre 2020 e tutti i protagonisti storici torneranno sotto il tendone per cercare il nuovo miglior pasticcere amatoriale italiano. Accanto a loro, un quarto giudice ormai di casa sul canale 31. Bake Off Italia 8: la new entry in Giuria è Csaba dalla Zorza La new entry nel gruppo composto dalla padrona di casa Benedetta Parodi e dai giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara sarà ... Leggi su davidemaggio

