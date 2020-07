Atalanta, Gasperini con i piedi per terra: “lo scudetto è della Juventus” (Di giovedì 9 luglio 2020) L’Atalanta è una squadra da scudetto. Percorso impressionante per la squadra di Gasperini che, adesso, si prepara ad affrontare la Juventus in un vero e proprio scontro diretto. L’allenatore però tiene i piedi per terra, come dichiarato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro la Sampdoria. “scudetto? Non è una parola che può ronzare, è nelle mani della Juventus. È la squadra più forte del campionato, lo ha dimostrato anche ieri. Intanto vogliamo la matematica per la Champions. Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Questo è il primo step. Poi cercheremo di andare davanti a Inter e Lazio, il distacco è minimo”. Atalanta-Sampdoria 2-0, le ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : Gasperini dopo Atalanta-Napoli: 'In questi anni siamo stati inferiori solo alla Juventus' - apetrazzuolo : ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' - napolimagazine : ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' - calciomercato_m : ATALANTA - Gasperini: 'Facciamo corsa su noi stessi, poi vedremo cosa verrà' - italiaserait : Atalanta, Gasperini: Scudetto? Nelle mani della Juve” -