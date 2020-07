Aids, Virus Hiv scomparso da un anno grazie a mix di farmaci: il caso di un paziente di San Paolo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un uomo trattato con un nuovo mix di farmaci potrebbe essere il primo guarito dall’infezione da Hiv senza bisogno di trapianto di midollo, come successo alle uniche altre due persone note a cui il Virus è stato eradicato. Ma gli scienziati invitano alla cautela: come riportato dal New York Times, gli studi preliminari necessitano conferme.Il caso del ‘paziente di San Paolo’ è stato descritto alla conferenza Aids 2020. L’uomo, spiegano gli esperti dell’università federale di San Paolo, ha smesso i trattamenti a marzo 2019 e il Virus finora non è tornato. Il paziente, 36 anni, sieropositivo dal 2012, partecipava alla sperimentazione di una terapia mirata a ‘stanare’ il Virus dai ‘reservoir’ che ha nelle cellule e che lo fanno tornare se si sospendono i trattamenti usuali.L’uomo, hanno spiegato nel ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Potrebbe essere, per gli esperti, il primo guarito dall'infezione da Hiv senza trapianto di midollo. Un uomo sierop… - LaStampa : Aids, cura sperimentale con un mix di farmaci: primo paziente senza virus da un anno - HuffPostItalia : Aids, Virus Hiv scomparso da un anno grazie a mix di farmaci: il caso di un paziente di San Paolo - infoitsalute : Aids, cura sperimentale con un mix di farmaci: primo paziente senza virus da un anno - infoitsalute : Aids, nuova cura sperimentale: paziente guarito, non ha più il virus -