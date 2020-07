Addio germi e batteri dalle spugne: ecco come fare! (Di mercoledì 8 luglio 2020) ome pulire le spugne in maniera casalinga. In tutte le cucine c’è una spugna double-face, di quelle con un lato morbido e uno abrasivo. Quello morbido di solito è il lato giallo, mentre quello più ruvido e abrasivo è quello verde. In base alla necessità del momento ogni volta decidiamo quale lato adoperare. Tutto chiaro e finanche lapalissiano, ma vi siete mai domandati come si fa a lavare la spugna in maniera efficace? La cosa non è indifferente, perché le spugne, proprio per via del compito cui sono destinate, sono un ricettacolo di germi e batteri, che sulla spugna possono prosperare grazie all’umidità quasi costante. come lavarla per liberarci da questi microorganismi? E ogni quanto cambiarla? come pulire le spugne in maniera casalinga Una prima ovvia precauzione igienica e lavare le spugne sotto l’acqua ... Leggi su pianetadonne.blog

La riapertura delle frontiere ha portato ad una ripresa dei voli continentali (e non solo), ma le norme per viaggiare si sono fatte molto più stringenti. L’ultima novità riguarda il bagaglio a mano: o ...

