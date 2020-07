Un quadro a tema Ducati all’asta a favore di #RaceAgainstCovid (Di martedì 7 luglio 2020) Si chiama “Ducati Mona Lisa” l’opera realizzata dall’artista francese Jisbar, all’anagrafe Jean-Baptiste Launay, che sarà messa all’asta nella giornata di giovedì 16 luglio allo scopo di raccogliere fondi per la #RaceAgainstCovid, l’iniziativa organizzata dalla Casa motociclistica di Borgo Panigale per supportare i programmi di riabilitazione che il Policlinico di S. Orsola di Bologna ha sviluppato per i pazienti in convalescenza post Covid-19. Il quadro fa parte della serie di “Monna Lisa”, dove Jisbar reinterpreta in diversi modi il celebre capolavoro di Leonardo Da Vinci attraverso il suo stile fantasioso e colorato, che lo sta consacrando come uno dei giovani emergenti più interessanti sulla scena della pop-art mondiale. In “Ducati Mona Lisa” la figura femminile al centro del quadro è ... Leggi su ildenaro

Italpress : Un quadro a tema Ducati all’asta a favore di #RaceAgainstCovid - ABMnewscom : L’artista francese Jisbar ha dipinto un quadro a tema Ducati che andrà all’asta a favore della #RaceAgainstCOVID… - DesmoDENGIU : L’artista francese Jisbar ha dipinto un quadro a tema Ducati che andrà all’asta a favore della #RaceAgainstCOVID - Dengiu : L’artista francese Jisbar ha dipinto un quadro a tema Ducati che andrà all’asta a favore della #RaceAgainstCOVID - attilioc39 : @fcrzi @carloregonesi sono solo sceso in profondità, allargando il quadro, in tema -