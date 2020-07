Ultime Notizie Roma del 07-07-2020 ore 11:10 (Di martedì 7 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale provate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio credo semplificazioni Cervia libera del governo Salvo intese fino all’ultimo tengono banco le divergenze sulle deroghe alle norme sugli appalti anche sulle opere pubbliche da affidare a commissari sull’ abuso d’ufficio Italia viva esprime la sua riserva approvato il piano nazionale di riforma e mentre l’elenco delle opere da sbloccare non entra nel testo del decreto è morto La notte scorsa in una clinica Romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone Il grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission e C’era una volta in America da Nuovo Cinema Paradiso a male aveva 91 anni qualche giorno fa si era rotto il femore coronavirus nel ... Leggi su romadailynews

