Tre linee strategiche per il Programma nazionale di riforma (Di martedì 7 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha illustrato al Consiglio dei ministri lo schema del Programma nazionale di riforma 2020 (PNR).Il Piano delinea le politiche che il Governo intende adottare nel triennio 2021-23 per il rilancio della crescita, l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sociale e la coesione territoriale, nel nuovo scenario determinato dal Coronavirus. Il documento traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) che il Governo metterà a punto dopo l’adozione dello Strumento Europeo per la Ripresa (“Next Generation EU”). Lo schema è costruito intorno a tre linee strategiche: modernizzazione del Paese; transizione ecologica; inclusione sociale e territoriale e parità di genere.Per il perseguimento di questi obiettivi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tre linee strategiche per il Programma nazionale di riforma - bomdiabelaflor : RT @Lightvvoodde: stavo pensando a come nel lontano 2017 paragonavamo dark a stranger things eravamo confusi sulla parantela mikkel/michael… - NotizieVeloci : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Nuove linee guida @WHO sul rilascio dei positivi. No all'isolamento dopo tre giorni senza sintomi. Il minist… - fangirln5 : RT @Lightvvoodde: stavo pensando a come nel lontano 2017 paragonavamo dark a stranger things eravamo confusi sulla parantela mikkel/michael… - MaVeZsEiSeRiO : @babisbullshits MA COME PENSATE CHE IO CAPISCA COSA SIA UNA COSA SE DISEGNATE TRE LINEE BLU (e comunque dopo queste… -

Ultime Notizie dalla rete : Tre linee Tre linee strategiche per il Programma nazionale di riforma Sicilianews24 Tre linee strategiche per il Programma nazionale di riforma

Il documento traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) che il Governo mettera’ a punto dopo l’adozione dello Strumento Europeo per la Ripresa (“Next Generation ...

Asus ZenScreen è la serie di monitor portatili più venduta al mondo

L’annuncio si basa su un recente rapporto della principale società di analisi IHS Markit, secondo cui i monitor portatili ASUS hanno rappresentato il 64% delle spedizioni totali a livello globale ...

Il documento traccia le linee essenziali del Programma di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan) che il Governo mettera’ a punto dopo l’adozione dello Strumento Europeo per la Ripresa (“Next Generation ...L’annuncio si basa su un recente rapporto della principale società di analisi IHS Markit, secondo cui i monitor portatili ASUS hanno rappresentato il 64% delle spedizioni totali a livello globale ...