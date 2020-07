Thiem attacca Kyrgios: “Prima di criticare gli altri dovrebbe ammettere i suoi errori” (Di martedì 7 luglio 2020) Dominic Thiem risponde per le rime a Nick Kyrgios. Il tennista australiano, come sempre sopra le righe, ha attaccato il collega austriaco e gli altri partecipanti al torneo di esibizione dell’Adria Tour organizzato da Djokovic, evento che è diventato un focolaio di trasmissione del coronavirus, coinvolgendo anche lo stesso numero uno al mondo. Thiem, però, risponde con fermezza alle parole degli scorsi giorni dell’istrionico Kyrgios: “Kyrgios ha detto un mare di bugie. Non capisco perché vuole sempre esprimersi su tutto, sarebbe meglio che prima di criticare gli altri ammettesse i suoi stessi errori“. Leggi su sportface

Dirk Hordoff dà ragione a Becker sull’attacco a Kyrgios

La giornata di martedì era cominciata con Boris Becker che aveva definito “spione” Nick Kyrgios e la conseguente replica australiana. A testimonianza dell’incertezza che caratterizza questi tempi, l’o ...

