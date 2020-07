Terremoto a Palermo di 2,7 gradi, paura e gente in strada (Di martedì 7 luglio 2020) Terremoto a Palermo oggi 7 luglio. La scossa è avvenuta alle 15.11 con epicentro al largo della costa palermitana. La scossa di Terremoto è stata avvertita dalla popolazione della provincia di Palermo avendo 2,7 gradi. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto a undici chilometri di distanza dalla costa nord di Palermo Come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il Terremoto ha avuto magnitudo 2.7 è stato registrato alle 15.11. Secondo i dati rilevati i tempi reale, il sisma è avvenuto a undici chilometri di distanza dalla costa nord di Palermo. L’epicentro è stato localizzato a undici chilometri di profondità. Non si registrano danni a persone o cose. Il Terremoto è stato avvertito da alcuni residenti dei quartieri a nord della ... Leggi su direttasicilia

