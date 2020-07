Sophia Loren piange Ennio Morricone: "I grandi a poco a poco se ne vanno, restiamo sempre più soli" (Di martedì 7 luglio 2020) “Purtroppo restiamo sempre più soli, i grandi poco alla volta se ne vanno, ma è la legge della vita”. Sophia Loren piange la morte di Ennio Morricone dalla sua casa di Ginevra, “era un uomo pieno di calore, con un’anima davvero grande grande” dice al Corriere della Sera.“Non è mai capitato” che il Maestro componesse musiche per un suo film, “purtroppo non si può avere tutto” spiega. “Ho passato una mattinata davvero triste, appena ho saputo la notizia mi sono messa a riascoltare brani di tutti i film che lui aveva musicato, sono tanti, sono belli, a cominciare da quelli di Sergio Leone che lasciano dentro una traccia indelebile”. A Ennio Morricone la accumunava il fatto di essere molto amato negli Stati Uniti. “Era apprezzato da tutto il mondo, se ne sono accorti tutti subito, ... Leggi su huffingtonpost

