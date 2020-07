Silvia racconta Aisha. "Sequestro? Segno di Dio. Il velo simbolo di libertà" (Di martedì 7 luglio 2020) Gian Micalessin La volontaria milanese parla con "La Luce", rivista online dei Fratelli musulmani in Italia Sotto il velo il nulla. È la desolante verità nascosta tra le righe della prima intervista concessa da Aisha alias Silvia Romano. Un'intervista che la volontaria milanese, liberata dopo 18 mesi di prigionia e il pagamento di un riscatto milionario agli Shabaab somali concede a La Luce il giornale online diretto da Davide Piccardo e voce dei Fratelli Musulmani in Italia. Già la scelta della testata lascia interdetti. Invece di rivolgersi agli italiani finanziatori - loro malgrado - di un riscatto servito non solo a liberarla, ma anche a finanziare un gruppo terrorista, la convertita preferisce rivolgersi a una minoranza a lei congeniale. Un modo facile e comodo per evitare le domande che tanti, pur senza condannarla, si sono posti quando l'han vista ... Leggi su ilgiornale

LMTicino : @ecoeterra Non mi sembra molto preciso il tuo articolo. Hai omesso la parte del Corano tagliando male la frase sul… - AnnaTvitariello : RT @_MicroMega_: Cara Silvia, no, la libertà non è relativa - #SilviaRomano racconta la sua conversione all’#islam: “Dio mi chiede di indos… - 75simonetta : RT @_MicroMega_: Cara Silvia, no, la libertà non è relativa - #SilviaRomano racconta la sua conversione all’#islam: “Dio mi chiede di indos… - andreagusmeri : RT @_MicroMega_: Cara Silvia, no, la libertà non è relativa - #SilviaRomano racconta la sua conversione all’#islam: “Dio mi chiede di indos… - lucio22673283 : Silvia Romano racconta la conversione all'Islam: «Ecco perché ho deciso di indossare il velo» 'Per me la libertà è… -