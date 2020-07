Semplificazioni a impatto incerto. Conte non dà cifre perché i 130 cantieri non sono sbloccati (Di martedì 7 luglio 2020) Se il premier riuscisse a traghettare in porto l’elenco dei “faremo” snocciolato in conferenza stampa, il suo governo sarebbe memorabile. Giuseppe Conte presenta a Palazzo Chigi il decreto Semplificazioni che non c’è. Dopo cinque ore di Consiglio dei ministri andato in onda fuori dalla fascia protetta, il testo è stato approvato “salvo intese”. Tecnicamente quando il premier si siede dietro al tavolo della sala dei Galeoni di Palazzo Chigi non ha un articolato definitivo in mano. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è rimandata, spiega, ma “solo per problemi tecnici”, perché durante la notte ha subito modifiche che devono essere recepite dagli apparati dei ministeri e passate al vaglio della Ragioneria generale dello stato, e “lo avremo nei prossimi giorni”. La ministra delle Infrastrutture Paola ... Leggi su huffingtonpost

