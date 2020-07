Sebastian Athié, morto l'attore di Disney Channel aveva solo 24 anni (Di martedì 7 luglio 2020) Sebastian Athié è morto lo scorso weekend: la star di Disney Channel Latin America aveva solo 24 anni e sulla sua morte sarebbe stata aperta un'indagine. Sebastian Athie è morto a soli 24 anni lo scorso weekend, tra il 4 e il 5 luglio 2020. L'annuncio è stato dato dalla famiglia che non ha voluto divulgare le cause della morte. Athié conosciutissimo in Sud America per aver partecipato alla serie O11CE - Undici Campioni trasmessa da Disney Channel Latin America, non aveva condiviso nulla sui social da almeno un mese e il suo ultimo post includeva una frase di Nelson Mandela. Sebastián Athié era di origini messicane ma si era trasferito da giovanissimo in Argentina. A sedici anni era stato scelto per il ruolo di Lorenzo ... Leggi su movieplayer

Sebastián Athié: morta a 24 anni la star Disney

A confermare la notizie è proprio Disney Channel in America Latina Lutto nel mondo dello spettacolo, ci lascia una giovanissima star messicana: Sebastián Athié, attore emergente di 24 anni. La promett ...

