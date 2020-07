Samsung C34H892, monitor curvo 34 pollici per gioco e produttività, su Amazon con sconto del 24% (Di martedì 7 luglio 2020) Se state cercando un monitor multiuso, che vi consenta tanto di lavorare a casa quanto di svagarvi o vedere un buon film o una serie TV in streaming, potreste dare un’occhiata al Samsung C34H892. Si tratta infatti di un monitor da 34 pollici con curvatura R1800, risoluzione di 3440 x 1440 pixel, tempo di risposta di 4 ms e refresh rate di 100 Hz. Su Amazon si trova in offerta con sconto del 24% e prezzo che da 699 euro passa a 529,99 euro, con un risparmio di 169 euro. Il Samsung C34H892 è caratterizzato da un design sobrio, con cornici sottili e un piedistallo snello e un rapporto d’aspetto di 21:9, perfetto sia per la visione di contenuti multimediali che per offrire tanto spazio di lavoro e facilità nella gestione multitasking di più schermate e programmi. La curvatura R1800, il tempo di risposta di 4 ms e il refresh ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Samsung C34H892 Samsung C34H892, monitor curvo 34 pollici per gioco e produttività, su Amazon con sconto del 24% Il Fatto Quotidiano Samsung C34H892, monitor curvo 34 pollici per gioco e produttività, su Amazon con sconto del 24%

Se state cercando un monitor multiuso, che vi consenta tanto di lavorare a casa quanto di svagarvi o vedere un buon film o una serie TV in streaming, potreste dare un’occhiata al Samsung C34H892. Si ...

Se state cercando un monitor multiuso, che vi consenta tanto di lavorare a casa quanto di svagarvi o vedere un buon film o una serie TV in streaming, potreste dare un’occhiata al Samsung C34H892. Si ...