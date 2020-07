Rangnick, il professore che studiava Sacchi e Zeman – VIDEO (Di martedì 7 luglio 2020) Ralf Rangnick, conosciuto come il professore in Germania, ha studiato da giovane il Milan di Sacchi e il Foggia di Zeman Il candidato allenatore e direttore tecnico del Milan, Ralf Rangnick, è considerato un innovatore già solo per essere stato il primo a spiegare il calcio in diretta tv alla lavagna. In questo modo ha ottenuto il soprannome di “professore” in Germania. Da giovane Rangnick ha passato le notti a studiare il Milan di Sacchi e portava la moglie in vacanza in Trentino apposta per studiare il Zeman di Foggia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

sportli26181512 : VIDEO - Rangnick, il professore che studiava Sacchi e Zeman: Ralf Rangnick sarà l'allenatore del Milan della prossi… - la_rossonera : #Rangnick, il professore che studiava #Sacchi e #Zeman. ????? #SempreMilan #ForzaMilan - maxfrata : L'#ACMilan, dopo aver mandato via Giampaolo soprannominato 'Il Maestro', giustamente ora punta su #Rangnick, detto… - teozorzoli : Il mio ritratto del Professore per @Eurosport_IT #Rangnick #Milan - Giannoulaky : Dopo il Professore Gianpaolo arriva il Santone #Rangnick. Mangerà il Panetun? Spero di si ma temo di no. -

Ultime Notizie dalla rete : Rangnick professore Rangnick, il professore che studiava Sacchi e Zeman – VIDEO Calcio News 24 Milan a Rangnick per rifondare. Un nuovo ruolo per Maldini: ma accetterà?

Ormai è fatta, anche se manca l’ufficialità. L’a.d. Ivan Gazidis ha affidato a Ralf Rangnick il Milan per i prossimi tre anni. Manca l’annuncio, ma la strada è più che segnata e la scelta è stata comu ...

Milan, chi è Ralf Rangnick: carriera, modulo, tattica e acquisti del tecnico tedesco

Dal maestro Giampaolo al professore Rangnick, passando dal ‘normalizzatore' Pioli. Tutto in poco più di dodici mesi. Il Milan del fondo Elliott, quello ormai totalmente in mano ad Ivan Gazidis e sempr ...

Ormai è fatta, anche se manca l’ufficialità. L’a.d. Ivan Gazidis ha affidato a Ralf Rangnick il Milan per i prossimi tre anni. Manca l’annuncio, ma la strada è più che segnata e la scelta è stata comu ...Dal maestro Giampaolo al professore Rangnick, passando dal ‘normalizzatore' Pioli. Tutto in poco più di dodici mesi. Il Milan del fondo Elliott, quello ormai totalmente in mano ad Ivan Gazidis e sempr ...